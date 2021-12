O desenho queridinho da garotada no momento "Miraculous" deixa a tela da televisão e desembarca no palco do Teatro da Cidade, que integra o Villa - Campus de Educação, na Paralela. Com o nome de "As aventuras de Ladybug", a personagem principal do desenho, o espetáculo infantil será apresentado em sessão única neste domingo, 26, às 16 horas.

A adaptação do desenho, transmitido no canal fechado Gloob, conta a história de Marinete e Adrien, que vivem uma vida dupla entre as responsabilidades de adolescentes comuns e a de super-heróis.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e no site do Compre Ingressos com valores de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Espetáculo Infantil "As Aventuras de Ladybug" se apresenta em Salvador

