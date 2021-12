Espetáculo gratuito Falsettolândia abre temporada a partir de quinta

Baseado em um musical exibido na Broadway e indicado sete vezes ao Tony Awards, o espetáculo Falsettolândia será encenado em Salvador por estudantes de Interpretação Teatral da Escola de Teatro da UFBA. As apresentações começam a partir da próxima quinta-feira, 28, e seguem até o dia 8 de dezembro.

​A história gira em torno de uma família moderna. Através de intrigas conjugais e conflitos do cotidiano, gerados a partir de novas constelações familiares, as canções apresentam as diversas possibilidades de amar em plena década de 80 do século XX, quando uma nova ameaça surge no âmbito da sexualidade e interfere nas relações sociais.

Falsettos, no original, foi escrito em três livros: “In Trousers”, “March of the Falsettos” e “Falsettoland”. A montagem aborda o segundo e terceiro livro em um musical de dois atos. O elenco conta com três alunos formandos em Bacharelado em Artes Cênicas e quatro convidados, graduandos na mesma instituição.

