O espetáculo "Grande Sertão: Veredas" terá sessão extra neste domingo, 22, no Teatro Castro Alves (TCA), às 19h. A peça também será exibida neste sábado, 21, às 22h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, SAC's Barra e Bela Vista e também no site Ingresso Rápido.

"Grande Sertão: Veredas" é baseado no romance de Guimarães Rosa e tem no elento os atores Caio Blat, Leon Góes e Luíza Lemmertz.

Nas apresentações em Salvador, o público poderá optar por adquirir lugares em uma estrutura montada no palco. Quem estiver na "gaiola", poderá escutar por meio de fones de ouvido a trilha sonora de Egberto Gismonti, com as vozes dos atores, os efeitos de áudio e sons ambientes.

