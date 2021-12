Espetáculo "Frozen" chega a Salvador

Baseado no filme "Frozen: uma aventura congelante", da Disney, o espetáculo de mesmo nome chega aos teatros de Salvador. As apresentações ocorrem nos dias 23 e 24, sábado e domingo, deste mês, às 11h e 16h, respectivamente, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Frozen

A peça conta a história de Elsa, filha mais velha do rei e da rainha de Arendelle, que nasceu com o poder de criar gelo e neve. Aos oito anos, Elsa acerta acidentalmente a irmã Anna, de cinco, com um raio gelado. Desde então, passa a se esconder de todos para aprender a controlar esse dom, até o dia da sua coroação. No evento em que se tornaria rainha, Elsa, sem querer, condena seu reino a um inverno eterno, e decide se exilar em um castelo de gelo. Decidida a trazer a irmã de volta, Anna e Kristoff, um homem da montanha, partem em uma aventura em busca da rainha.

