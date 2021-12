Espetáculo Frida y Diego chega à capital baiana

Os artistas plásticos mexicanos Frida Kahlo e Diego Rivera são reconhecidos em todo o mundo pelo legado artístico de alto valor, por se engajarem à causa comunista, pela cumplicidade e ideais libertários, mas também por uma relação amorosa conturbada, que não excluiu a paixão avassaladora, traições e mágoas recíprocas.

A complexa e intensa relação pessoal destes artistas originais e inconformistas é o foco da peça Frida y Diego, que chega a Salvador para apresentações sábado, 7, às 22 horas, e domingo, 8, às 20 horas, no Teatro Sesc Casa do Comércio.

No palco, para dar vida a personalidades tão geniais quanto contraditórias e imperfeitas, os atores José Rubens Chachá e Leona Cavalli, ambos reconhecidos por elogiados trabalhos no teatro, cinema e televisão. A direção é de Eduardo Figueiredo.

Multifacetada

"É um grande desafio trazer ao palco esta personalidade plural e multifacetada de Frida em apenas 1 hora e 30 minutos. Kahlo deixou importante legado não só nas artes plásticas, como na moda, na fotografia, no comportamento... Era uma mulher à frente de seu tempo, que lutou, por exemplo, pelos direitos das mulheres", afirma a atriz Leona Cavalli.

A intérprete informa que, enquanto se desenrola o espetáculo, que tem como principal foco a vida privada dos dois artistas, "o público pode acompanhar algumas das obras de Frida Kahlo em belas projeções".

Leona lembra que tanto ela como Chachá representam pessoas que existiram, que não são produtos de ficção. "O que também termina sendo um desafio", diz.

Separação

O texto é da dramaturga Maria Adelaide Amaral, que escreveu, entre outros, a peça Chanel para Marília Pera. "Maria Adelaide procurou focar, nesta peça, neste amor avassalador", destaca José Rubens Chachá.

A trama tem início quando os dois artistas mexicanos se reencontram depois de um ano de separação, após mútuas traições (Cristina Kahlo, irmã de Frida, foi amante de Diego, e Frida teve um affair com Trótski, a quem Diego muito admirava).

No espetáculo, Frida volta a morar com Diego, em casas vizinhas ligadas por um corredor. "A peça é alegre, tem humor, e traz o desafio para o ator de viver intensas emoções", diz Chachá.

Visita ao México

Chachá conta que, além do texto, da pesquisa bibliográfica e fílmica, construiu seu personagem com as memórias da sua visita ao México e ao Museu Frida Kahlo, a chamada Casa Azul, local onde Frida viveu e morreu (a atriz Leona Cavalli também visitou o México e se aprofundou em pesquisas sobre vida e obra de Frida para construção de sua personagem icônica).

Na encenação, durante flasback, são mostrados aspectos da vida dos artistas, como o acidente dramático com o bonde, que afetou a coluna de Frida Kahlo, entre outros fatos.

Outro atrativo da peça, que se passa no México, França e Estados Unidos, é a participação de dois músicos, que tocam acordeom e baixo.

Projetos

Fora a peça, Leona e Chachá encampam outros projetos. Chachá acabou de rodar o filme Jogos Clandestinos, de Caco Milano, e foi contratado pelo SBT para atuar na novela Carinha de Anjo.

Já Leona, que atua em Totalmente Demais (Rede Globo), lançara dois livros, um para criança, Bela, Belinha, e outro para adulto, O Caminho das Pedras.

