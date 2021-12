Espetáculo "Fora de Ordem" cancelado devido à chuva

O espetáculo "Fora de Ordem", que aconteceria na noite deste sábado, 16, no Teatro Cidade do Saber (TCS), em Camaçari, foi cancelado devido à chuva. A produção optou por adiar o evento e negocia uma nova data para apresentação.

O reembolso do valor dos ingressos para quem já havia garantido presença no espetáculo será realizado neste sábado, 16, das 14h às 20h, na bilheteria do TCS.

Para mais informações deve-se entrar em contato com o núcleo de produção do teatro pelo número (71) 3644-9840.

