Espetáculo 'Foi por esse amor' retoma apresentações no Teatro Sesi

Com o sucesso da segunda temporada, o espetáculo 'Foi Por Esse Amor', que retrata a relação de pai e filho no Carnaval, permanece em cartaz durante o mês de março, no Teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador.

Em cena, histórias e memórias familiares se unem a fábulas do cotidiano soteropolitano. O ator João Guisande contracena com o próprio pai, Antônio Roque, coronel da polícia militar da Bahia aposentado.

A obra traz a relação entre pai e filho em diversas circunstâncias, do amor de ambos pelo carnaval até as dúvidas e medos da infância, juventude e velhice, da rivalidade no futebol – António (Bahia) e João (Vitória) -, as canções que os movem, da vida após aposentadoria ao amor que rege esse encontro.

O espetáculo vai contar com mais três apresentações, nos dias 13, 20 e 27 de março – quartas-feiras, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no local e custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

