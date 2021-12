Espetáculo “Foi por esse Amor” debate relação entre pai e filho

A relação entre pai e filho em diversas circunstâncias, as dúvidas e medos da infância juventude e velhice, a rivalidade no futebol e o amor pelo carnaval, são só algumas das situações abordadas durante a comédia familiar “Foi por esse Amor”, que chega ao palco do Teatro Sesi Rio Vermelho nesta quarta-feira, 30, a partir das 20h e permanece em cartaz todas as quartas até o dia 20 de fevereiro.

Durante o espetáculo que é uma declaração de amor entre o pai e o filho e a Baianidade, o ator João Guisande contracena com o próprio pai, seu Antônio Roque. A encenação também conta com a presença de três “personagens” que migram dos espetáculos “Amnésis” e “Lembranças da Bahia” e funcionam como fio condutor da dramaturgia, são eles: Um vendedor de picolé, um artista de rua, e um esquizofrênico. É a garantia de um espetáculo para ficar na memória.

Este projeto marca a continuidade da pesquisa do ator João Guisande no campo da improvisação, contação de histórias, memórias afetivas e criativas. Há seis anos, o ator começava a se debruçar nessa linha estética através da sua experiência na peça Amnésis (Direção: Meran Vargens) na qual recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Blumenau. Em 2017, deu vida à montagem “Lembranças da Bahia” que foi concebida e apresentada apenas em Portugal. Na peça, João conta, canta e vive “personagens” de lugares históricos da cidade de Salvador.

Os ingressos custam R$15 (meia) e R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

