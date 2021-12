Espetáculo faz refletir sobre vida e fragilidades humanas

O cotidiano de uma pequena cidade e a vida simples de seus moradores, com suas pequenas alegrias, intrigas e sonhos, são pretextos para falar sobre a passagem do tempo, a fragilidade dos seres humanos e a efemeridade da vida humana.

Esta é a ideia do espetáculo de metateatro Nossa Cidade, dramaturgia do norte-americano Thornton Wilder, direção de Harildo Déda, que estreia nesta sexta-feira, 21, às 20 horas, no Centro Cultural Plataforma. A montagem fica em cartaz no espaço cultural também neste sábado, 22, às 21 horas. O ingresso é um kg de alimento não perecível.

O texto, ganhador de prêmio Pullitzer, escrito em 1938, também mostra a evolução da história de amor de dois jovens.

Dupla função

A peça traz no elenco Harildo Déda, que pela primeira vez em um mesmo espetáculo dirige e atua. Traz, também, Antônio Fábio (que assina o figurino), Evelin Buchegger, Igor Epifânio, Márcia Andrade, Tom Carneiro e Veríssimo Vasconcellos, ente outros intérpretes.

Na trama, a cidade, na qual a vida transcorre sem sobressaltos e tranquila, há um personagem diretor (Harildo Déda) que apresenta ao público a pequena vila e seus moradores.



O personagem de Harildo é aquele que conhece a vida de todos os moradores e tambem o futuro deles. Ele vê estes seres humanos na perspectiva da morte, adiantando para o público o que a vida lhes reserva.

Desafios

"Mas não é um espetáculo naturalista, com cenários. O foco mesmo é no trabalho do ator e um dos meus desafios foi justamente este", afirma Déda. "O outro desafio foi o de atuar e dirigir na mesma peça", acrescenta.

O fato é que Wilder escreve exortando as pessoas a viverem com dignidade cada gesto cotidiano, cada sentimento, a compreenderem e valorizarem a vida enquanto são vivos.

"Este espetáculo nos faz olhar de maneira diferente para as pequenas coisas do cotidiano", afirma Déda, que vem fazendo espetáculos premiados e com sucesso de crítica. A peça também será apresentada no Teatro Martim Gonçalves entre os dias 27 e 29 (1 kg de alimento não perecível) e de 4 a 12 de abril (R$ 20 e R$ 10, meia) .

