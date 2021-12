Espetáculo Farrapo Palhaciclista promete diversão com acessibilidade na web

Farrapo O Palhaciclista, que costuma ir de bike até seu público, vai seguir pedalando na web a partir do dia 02/04 (sexta-feira), 16 horas, experienciando encontros virtuais no seu canal do Youtube (https://www.youtube.com/c/PalhaçoFarrapo) e dessa vez com inserção das acessibilidades para inclusão de pessoas com deficiências sensoriais: Libras, Audiodescrição e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE), indispensável para exibição em ambiente virtual, com vistas a democratizar o acesso a todos os públicos.

Farrapo O Palhacilclista é um espetáculo solo de palhaçaria construído a partir de improvisações e pesquisa cênica, unindo a arte do palhaço e a bicicleta. Surge para suprir a vontade de fazer arte circense de rua em formato sustentável, onde todo o material usado em cena é transportado em uma bicicleta, pedalando pelas cidades, de forma poética, gerando um fazer artístico itinerante, democratizando o acesso e a fruição, ocupando espaços públicos, estimulando reflexões acerca da mobilidade urbana, sustentabilidade e respeito ao próximo.

O palhaço

Marcos Fernandes, o Palhaço Farrapo é palhaço, iluminador e bike anjo (ensina pessoas a pedalar). Pedala com o Palhaciclista desde 2014, a sua estreia no Teatro Solar Boa Vista em Salvador, desde então participa de eventos que unem as artes e a bicicleta, como o pedala Ribeira em Salvador em 2015 e o Bicicultura em São Paulo em 2016. Em 2017 fez sua primeira cicloviagem de Salavador para a cidade de Igatu na Bahia e em 2018 retornou para Porto Seguro (BA) pedalando do Festival Cenas Curtas do Grupo Galpão em Belo Horizonte (MG).

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc,direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Mais informações siga o Palhaço Farrapo nas redes:

Instagram: https://www.instagram.com/palhacofarrapo/

Facebook: https://www.facebook.com/palhacofarrapo

Youtube: https://www.youtube.com/c/PalhaçoFarrapo

e-mail: farrapopalhaciclista@gmail.com

