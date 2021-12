Espetáculo fala da força feminina por meio de canções de Chico

A estreia de As Mulheres de Seu Chico teve os ingressos esgotados, no último domingo, no Teatro Eva Herz. A peça, que tem a direção e o texto assinado pela jovem Lorena Pio, é livremente inspirada nas canções de Chico Buarque.

Histórias de homens e mulheres e suas diversidades nos relacionamentos são contadas em dois atos: o primeiro, no espaço privado, a vida íntima de uma casal que se apaixona, casa e se separa uma década depois; o segundo ato, passa-se em uma bar, um espaço público onde as pessoas vão desabafar as mágoas e curar as cicatrizes deixadas por amores mal resolvidos.

Músicas do escritor, cantor e compositor Chico Buarque como Ela Faz Cinema, Folhetim, Atrás da Porta, Geni e o Zepelim, Olhos nos Olhos, Beatriz, dentre tantas outras, costuram as cenas.

"Chico é uma paixão de infância. É uma referência que tenho, sempre busco viajar pelo contexto de suas canções. Penso nas mulheres que estão em suas músicas. Daí veio a ideia de levá-las ao palco", revelou Lorena Pio.

A primeira montagem da peça foi em 2015, agora retornou ao palco como parte de formação de uma turma de teatro. Nesse intervalo de dois anos, o texto ganhou mais dramaticidade.

Força feminina

As mulheres dominam o palco, não apenas em quantidade, mas em ação. Em cada cena, as atrizes envolvidas mostram suas forças e emoções.

O texto é construído para dar voz às mulheres, não apenas para falar do machismo presente em nossa sociedade, mas para passar o recado de que podem se libertar das amarras que as cercam, que podem e devem ser livres.

O ponto alto do espetáculo são as cenas em que as opressões são questionadas: feminícidio, transfobia e a homofobia. No final das cenas, uma narração com voz feminina descreve as tristes estatísticas que revelam a face opressora do Brasil.

A peça consegue passar seu recado com drama, seriedade e com boas pitadas de humor. Uma boa dica para os fins de semana de julho.

As mulheres de seu Chico / Dom, 18h, e dias 29, 19h, e 30, 18h, de julho / Teatro Eva Herz – Livraria Cultura / Salvador Shopping, Av. Tancredo Neves, 2915, Caminho das Árvores (3505-9050) / R$ 40 e R$ 20 / censura: 16 anos

*Sob supervisão-orientação do editor-coordenador Marcos casé

adblock ativo