Espetáculo 'Erê' fica em cartaz até novembro no TCA

O espetáculo "Erê", do bando de Teatro do Olodum, segue em cartaz de sexta-feira a domingo até o dia 10 de novembro, no Teatro Castro Alves. Os custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

O grupo mostra chacinas contra a juventude negra ao redor do Brasil, desde a década de 1990 até os dias atuais.

Dezesseis artistas participam da peça, que tem a concepção geral de Lázaro Ramos e direção geral de Onisajé e Zebrinha. A dramaturgia é de Daniel Arcades e a direção musical é de Jarbas Bittencourt.

