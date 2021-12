Espetáculo Era do Gelo chega a Salvador em curta temporada

As aventuras de Sid, Manny e Diego, que encantam crianças nas quatro sequências da animação A Era do Gelo, são apresentadas em uma adaptação teatral, nos dias 5 e 6 de outubro, no Bahia Café Hall, na Paralela.

'Era do gelo - O espetáculo tem direção de Tiago Pessoa e já passou por temporadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os ingressos custam R$20 (para crianças até 10 anos) e R$40 (adultos).

