Espetáculo Entre Nós volta a cartaz

O espetáculo Entre Nós - Uma Comédia sobre Diversidade volta a cartaz no Teatro Molière, em Salvador, a partir desta sexta-feira, 17. As apresentações acontecem de sexta a domingo, sempre às 20 horas, até o dia 2 de junho.



Com texto, direção, iluminação e figurino de João Sanches (Eu Te Amo Mesmo Assim/ Pague Pra Ver), Entre Nós - uma comédia sobre diversidade traz no elenco Igor Epifânio (Drácula / Mestre Haroldo e os Meninos / A Bofetada) e Anderson Dy Souza (As Velhas / Policarpo Quaresma) no papel de atores que tentam inventar na hora uma história de amor entre dois jovens gays. Para isso, eles enfrentam uma série de situações conflitantes e engraçadas até decidirem o destino dos personagens Rodrigo e Fabinho. No decorrer do espetáculo, os atores da ficção se confrontam com os seus próprios preconceitos e visões de mundo.

Entre Nós possui três premiações pelo Prêmio Braskem de Teatro (Melhor Espetáculo, Melhor Ator - Igor Epifânio - e Melhor Texto) e, recentemente, foi convidado para participar, no mês de julho, do XXVIII Festival Internacional de Teatro Hispano (FITH), em Miami. Em agosto, a peça estará em temporada no Teatro Itália, pelo Prêmio Braskem de Teatro.



Assista trecho da peça Entre Nós - Uma Comédia sobre Diversidade:

<VIDEO ID=1325179/>

