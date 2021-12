Espetáculo 'Encantos da dança' faz estreia em Plataforma

O espetáculo "Encantos da dança", que mistura ballet clássico, street jazz, hip hop, capoeira, dança afro e do ventre, terá sua estréia neste domingo, 12, por crianças e jovens da Associação Cultural Esperança, no Centro Cultural Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A associação, situada no bairro de Paripe, conseguiu colocar 200 crianças e adolescentes para realizar atividades artístico-culturais e de educação, que ocorrem semanalmente, durante a manhã e a tarde. Essas atividades contam com o apoio de um assistente social para efetuar atendimento a essas pessoas.

O espetáculo possui duas sessões, uma às 15h e outra às 17h. A apresentação finaliza as atividades feitas pelo projeto Associação Cultural Esperança, que atua com crianças e jovens do subúrbio da cidade. Os ingressos custam R$ 5 e podem ser adquiridos no local do evento.

adblock ativo