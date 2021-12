Espetáculo "Em Família" estreia nesta quinta em Salvador

As dificuldades de viver em uma sociedade que marginaliza os idosos e os problemas do sistema previdenciário, serão temas abordados no espetáculo "Em Família", que estreia nesta quinta-feira, 20, às 20h, no Teatro Martim Gonçalves, na Escola de Teatro da UFBA, localizado no bairro do Canela.

Estrelada pela companhia de teatro Os Agronautas que busca mostrar temas atuais, valorizando os autores brasileiros, traz como protagonistas os atores Harildo Deda e Neyde Moura, além de Agnaldo Lopes, Alethea Novaes, Fernando Neves, Socorro de Maria,Valéria Fonseca, Viviane Laert e Widoto Áquila. A direção é de Marcelo Flores e o texto de Oduvaldo Vianna Filho.

As apresentações acontecerão de quinta a sábado, às 20h e aos domingos às 19h. Com valores entre R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

