Espetáculo "E Por Que John Cage?" encerra temporada

Este é o último fim de semana da temporada da peça "E Por Que John Cage?", uma montagem brasileira, encenada pelos atores Daniel Farias e Talis Castro, do texto dos espanhóis Guillem Mont de Palol e Jorge Dutor. O espetáculo está em cartaz no Teatro Gregório de Mattos, no Centro de Salvador.

Um espetáculo que desconstrói frases, orações e palavras e transforma o processo criativo das personagens em som, movimento e coreografia. Assim, a peça busca levar o público para este lugar de construção artística enquanto joga com a linguagem teatral e seus significados. Trazendo uma reflexão sobre o fazer artístico, suas dores, frustrações, desafios e alegrias.

O público baiano terá mais três oportunidades de ver a versão assinada pelos baianos. Nesta sexta, 18, às 19h e também no sábado, 19, e domingo, 20, em um novo horário às 17h.

Daniel Farias e Talis Castro em cenas Foto: Marina Satório | Divulgação

A montagem, estreou em única apresentação, durante o Festival IC9 como resultado de uma residência artística com a dupla espanhola.

Na montagem a dupla brasileira incluiu referências locais como carnaval, futebol, Oswald Andrade e Gilberto Gil. "Ficamos muito livres para encaixar a expressão do nosso próprio corpo incluindo versões e até criações a partir de nossas próprias referências" explicou Talis. Para Daniel "O objetivo não era engessar uma coreografia, mas provocar uma apreensão do método de trabalho".

adblock ativo