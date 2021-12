Espetáculo "Do-Eu" reflete sobre as dimensões do medo

O medo paralisa, nos tira o senso crítico. Nos faz subservientes, covardes. Nos faz vítimas e algozes. Para refletir sobre o sentimento e de como os sistemas político, econômico e midiático se apropriam dele para legitimar ideologias e abusos, o diretor João Branco apresenta nesta segunda e terça-feira, 24 e 25, às 20 horas, no Teatro Vila Velha, o espetáculo "Do-Eu".

A montagem, que traz como intérpretes-criadores os atores da Universidade Livre do Vila Velha, apresenta diferentes abordagens do tema e fragmentos da obra "A Instalação do Medo", do escritor português Rui Zink.

O diretor João Branco, que é francês, mas que representa o Cabo Verde, porque se "reconhece cabo-verdiano" e mora lá desde os 23 anos, revela que desde o início do espetáculo o espectador vai ter contato com o desconforto do medo, acrescentando que transpõe para o palco diálogos do livro de Zink.



Na obra, dois homens, como se fossem um par de técnicos, batem à porta de uma mulher para instalar o medo em sua casa, como se fossem instalar um telefone ou TV a cabo.

Sistema

"Mas o espetáculo não é uma adaptação do texto de Zink, que isto fique claro. Falaremos do medo no universo micro, pessoal, privado, mas também um universo macro", diz.



E complementa: "Falaremos do medo instalado pelo sistema para restringir a liberdade".



O encenador acrescenta que os 21 atores da Universidade Livre são intérpretes-criadores pois participaram ativamente do processo de dramaturgia através de experiências pessoais.



O palco na parte inferior do Vila Velha estará praticamente vazio, com apenas algumas cadeiras, e na parte superior será ambientado com quatro apartamentos.

K Cena

O diretor, que chegou no último dia 4 a Salvador, teve apenas 20 dias para montar o espetáculo. João Branco participa de uma residência artística realizada através do projeto de intercâmbio lusófono K Cena.



Este projeto é desenvolvido através de parceria entre o Teatro Vila Velha, o Teatro Viriato (Portugal) e o Centro Cultural Português - Pólo do Mindelo, do qual João é representante.



"Em março, estreou em Mindelo, Cabo Verde, a peça "A Anatomia do Medo", dirigida pelo português Graeme Pulleyn. E Márcio Meirelles estreou em Portugal a peça "Você Tem Medo de Escuro?", com atores daquele país. Agora, monto em Salvador esta peça, todas com a mesmo tema", afirma.



Ele enfatiza que este tipo de intercâmbio privilegia a criação artística. "É um projeto de criação intenso, pois todos os diretores, em outros países e com intérpretes diferentes de seu país de origem, têm o desafio de montar um espetáculo em apenas 20 dias", revela.



Expressão

Com "Do-Eu", João Branco, 47, 30 anos de teatro, estará montando o seu 54º espetáculo. "É uma honra, um privilégio montar esta peça no Teatro Vila Velha, espaço tão importante para a história deste país", afirma Branco.

"Cabo Verde é conhecido pela linguagem musical, mas o teatro tem expressão. Trabalha-se por amor, em regime amador", finaliza o diretor, doutorando em Artes, Comunicação e Cultura.

