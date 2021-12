Espetáculo do BTCA destaca cidade de Salvador

No mês da dança, os baianos terão oportunidade de ver, neste domingo, 12, com custo de apenas R$ 1, o espetáculo Agô Arêrê! Por Favor, Não Aperte o Mamão, produção de uma companhia reconhecida internacionalmente pela técnica dos seus bailarinos: o Balé do Teatro Castro Aves (BTCA).

A montagem, que traz à cena a cidade de Salvador, tem coreografia assinada pelo mineiro Tuca Pinheiro em parceria com Carmen Paternostro. A trilha sonora é do cantor e compositor Gerônimo.



"Quando Jorge Vermelho, então diretor artístico do Balé do Teatro Castro Alves, me convidou, já tinha em mente o que eu queria fazer. Quis falar da cidade de Salvador, do cotidiano da capital baiana, com inspiração no cantor e compositor Dorival Caymmi e no artista plástico Miguel Rio Branco, mas quando cheguei ampliei aqui meu trabalho", afirma Tuca Pinheiro.



Cotidiano

"A riqueza cultural desta metrópole é muito maior do que imaginava. Salvador nunca termina em si mesma. Sempre está se reiventando", complementa o artista.

Tuca Pinheiro explica que, em relação ao título do espetáculo, Agô quer dizer licença e Arêrê é festa, folia, no idioma iorubá. "Já a expressão Não Aperte o Mamão, que vi em uma placa na feira de São Joaquim, para mim chegou como uma advertência, no sentido de ter respeito, pisar devagar, não falar do que não sabe", confidencia.



E assim o coreógrafo fez. Mergulhou na cidade, visitou a Feira de São Joaquim, participou de todas as festas populares, inclusive o Carnaval, e leu muito.

Corpo/cidade

O resultado é um espetáculo que, em cerca de uma hora, mostra, de maneira não linear, o cotidiano de uma cidade refletida nos corpos dos bailarinos, que durante o processo foram intérpretes criadores, o que possibilita várias leituras por parte do espectador.



"Os bailarinos vão problematizar no corpo a cidade", explica Carmen Paternostro. Ela acrescenta, como exemplo, que eles vão falar da saudade de Caymmi no corpo, bem como a malemolência, o vazio.

Acompanhamento



Carmen, que é professora da Escola de Dança da Ufba, ressalta que o processo foi muito rico. "Meu trabalho foi o de acompanhar diariamente o trabalho dos intérpretes. Não propus nada, as cenas foram acontecendo e eu fui dando sugestões".



Carmen lembra que há alguns anos trabalhou com Tuca. "Ele, que obedecia uma linha mais clássica, disse que teve um despertar com a experiência que eu lhe trouxe com Pina Bausch. Agora ele é que veio me despertar, pois, atuando na academia, volto ao mundo da dança e como BTCA".

