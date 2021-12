Espetáculo Dissidente abre programação de maio no Vila Velha

Vencedor do Prêmio Braskem de Melhor Direção e Melhor Atriz, o espetáculo Dissidente abre neste sábado, 4, a programação do mês de maio do Teatro Vila Velha. A temproada segue o dia 12, com sessões de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira).

Primeira montagem da Companhia Teatro da Casa, formada pelo diretor Gordo Neto e pelos atores Viviane Laert, Rui Manthur e Tato Sanches, Dissidente é uma adaptação do texto original "Dissident, il va sans dire", do autor francês Michel Vinaver, considerado um dos maiores dramaturgos vivos atualmente.

A peça tem como eixo principal o conflito de uma mãe que luta pela sobrevivência, diante de uma lógica de produção industrial, e a educação de seu filho que se envolve com as drogas, num contexto de desestruturação da família pelo desemprego.

Excepcionalmente na quinta-feira, 9, os ingressos custarão R$ 15. Mais informações pelo telefone 3083-4600.

