Espetáculo de Fabrício Carpinejar chega a Salvador

O espetáculo "O Amor Perdoa Tudo, Inclusive o Casamento", baseado no livro de Fabrício Carpinejar, chega a Salvador de sexta, 16, sábado, 17, às 21h, a domingo, 18, às 20h, no Teatro Isba, em Ondina.

Com Alexandra Richter, Mouhamed Harfouch e Marcelo Aquino, o espetáculo mostra o universo do casamento, desde o encontro dos amantes, a euforia do início do casamento, a negação do amor.

Os ingressos custam R$ 70 (sexta) e R$ 80 (sáb e dom) e estão à venda nas bilheterias do teatro, das 14h às 19h.

