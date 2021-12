Espetáculo de dança-teatro aborda as relações amorosas

O coreógrafo, dançarino e ator Antonio Valtter Leone estreia nesta quinta-feira, 3, espetáculo de dança-teatro inspirado em experiências pessoais. Trata-se de A Casa - Uma Outra História de Amor, que aborda a diversidade sexual.

A montagem, que leva ao palco 25 bailarinos, fica em cartaz no Teatro Molière, de quinta a domingo, em duas sessões: 18 e 20 horas.

Catarse

No palco, as diversas possibilidades de relações amorosas, heterossexuais ou homoafetivas são mostradas em um clamor por tolerância e respeito. "Em 31 anos de carreira, com mais de 50 espetáculos, é a primeira vez que trato deste tema tão delicado e polêmico", afirma Antônio Valtter Leone, que há 27 anos mantém a companhia homônima.

Ele revela que a ideia de A Casa - Uma Outra História de Amor nasceu por conta do rompimento de um relacionamento íntimo que teve durante dois anos. "Precisava realizar uma catarse. Transformar a dor em algo muito positivo, e deu certo porque, além da amizade, consegui criar este espetáculo, que assino a direção geral, o texto, a direção de produção e a coreografia, sem falar que também estarei no palco dançando", complementou.

A montagem de dança-teatro, que não segue uma linha narrativa e que aposta nas sensações, é dividida em cinco blocos. Os profissionais também dançam com objetos.

Sonho e rompimento

Leone fala dos blocos da montagem: "O primeiro é o sonho e aborda a idealização do amor. O segundo enfoca o rompimento, a dor da separação, os momentos de raiva e cólera. No terceiro bloco, o tema é a saudade, a falta que o outro faz em nossa vida, a nostalgia", diz.

"Já o quarto e o quinto blocos se debruçam, respectivamente, para a tentativa de retorno do amado e a esperança, que sinaliza para a reconstrução do futuro", afirma.

Valtter Leone é formado pela Royal Academy of Dance de Londres, onde cursou durante cinco anos, e pela Escola de Dança da Ufba, onde fez licenciatura, mas ele também atuou como ator.

"Comecei a trabalhar profissionalmente no programa Recreio, de Tia Arilma (animadora infantil), e aos 11 anos participei da peça O Pequeno Polegar, já como personagem título, de Maria Manuela, ganhando o Prêmio Martim Gonçalves de ator", conta o artista, que também fez peças com o paulista Antônio Soares.

adblock ativo