Espetáculo de dança investiga relações entre corpo e mídia

O espetáculo O Corpo é a Mídia da Dança? - Outras Partes será apresentado desta quinta-feira, 10, a domingo, 13, na Caixa Cultural. O artista de dança Vanilton Lakka (MG) investiga a criação e composição de movimentos em diversas mídias para além do corpo, como a internet, o telefone, o gibi interativo e a própria cena.

O espetáculo de natureza multimídia será apresentado pela primeira vez em Salvador e consiste em duas etapas: O Corpo é a Mídia da Dança? (realizada entre 2005 e 2006) e Outras Partes (desenvolvido com recursos do programa Itaú Cultural 2006/2007).



As apresentações acontecem de quinta-feira a sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas. Ingressos são trocados por 1 Kg de alimento não-perecível a partir das 9 horas do dia do espetáculo.

