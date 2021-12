Espetáculo de Aldri Anunciação fala de confinamento, identidade, memória e exclusão social

Nas profundezas do oceano vive uma mulher que reconstrói sua identidade, recolhendo inúmeros objetos que caem no mar abismal, a exemplo de livros, óculos, sapatos, CDs, guarda-chuvas, além de signos religiosos de culturas diversas como crucifixo, figa afro-ameríndia, imagem de Buda, e também flores e perfumes.

Quem é esta mulher, uma arquivadora de peças, destas águas vastas e abissais? Qual a relação com estes objetos-memórias? É uma suicida? Ela caiu no mar? É uma escravizada? Uma refugiada? É uma projeção?

Para decifrar este enigma, só assistindo ao espetáculo A Mulher do Fundo do Mar, que tem pré-estreia, nesta quinta-feira, 17, às 20 horas, no Tetro do Icba. A estreia oficial para o grande público acontece sexta, 18, prosseguindo até domingo, no mesmo horário.

Estreia de veteranos

O mergulho em águas desconhecidas não foi só da personagem aquática. O ator e dramaturgo Aldri Anunciação (Namíbia, Não!, O Campo de Batalha), autor deste texto, estreia como diretor, em 20 anos de carreira artística. E mais: esta é a sua primeira produção com recursos próprios (o custo do espetáculo bancado pelo artista foi de R$ 37 mil).

Em cena, a atriz Iami Rebouças (Umbiguidades/ Ulteridades), em 35 anos de carreira, também estreia em solo não autoral. Os artistas baianos, reconhecidos pelo talento e versatilidade, se arriscam em mares nunca navegados e se apoiam também na memória para dar voz aos discursos abafados.

“Esta mulher, ao longo da peça, vai identificando, através dos objetos, quem ela é, e no final o público fica sabendo de sua história”, afirma o autor. A montagem, que faz uso da linguagem surrealista, reflete sobre confinamento, identidade, memória e exclusão social.

Nova trilogia

Além de utilizar projeções, o diretor confere ao som, que traz referências culturais, a importância de um personagem na encenação. A obra encerra a trilogia do confinamento de Aldri Anunciação, que teve início com Namíbia, Não! e continuidade com O Campo de Batalha. De acordo com Aldri, inaugura nova trilogia “sobre travessias interrompidas”.

A atriz Iami Rebouças, que também é professora da Escola de Teatro da Ufba, lembra que Umbiguidades e Ulteridades reúne solos autorais feitos para a academia (mestrado e doutorado).

“É a primeira vez que sou dirigida por um diretor em solo. Considero realmente este trabalho o primeiro monólogo da minha vida”, diz.

O solo Umbigüidades foi resultado des pesquisa de mestrado de Iami sobre as principais composições vocais dos seus personagens, em 20 anos de trajetória. Já no solo Ulteridades, resultado de pesquisa para doutorado, a atriz explorou o tema da alteridade no teatro, pessoa e persona.

Novo ciclo

“Fazia tempo que não construía um personagem com uma história. E está sendo um luxo trabalhar ao lado com o autor do texto”, afirma a intérprete, que cortou os cabelos para a encenação e investiu pesado no trabalho de respiração da personagem.

Erick Saboya, que divide a cenografia com o alemão Jürgen Kirner, afirma que o espetáculo traz textura enferrujada e areia. “Além do chão forrado desta, ela também cai da superfície como se fosse um relógio simbólico de areia”, frisa. Metáfora do tempo?

Ele diz que a parceria com Jürgen, que definiu o projeto, foi boa e lembra que o cenógrafo Luis Parras pintou as paredes de madeira, que ganharam ar de metal. A iluminação é de Pedro Dultra, que persegue trabalho autoral.

adblock ativo