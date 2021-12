Espetáculo Cru reflete sobre a violência que vem da alma

Um dos destaques do Festival Latino Americano de Teatro (FilteBahia), que encerra este domingo, é o espetáculo Cru produzido pela Cia. Plágio de Teatro, de Brasília. Será apresentado, neste sábado, 7, e domingo, 8, às 20 horas, no Teatro Martins Gonçalves.

A montagem foi agraciada com 13 prêmios nacionais. Além de ser apresentada em várias cidades do Brasil, fez temporada em Milão (Itália) a convite do consulado Brasileiro no ano do 50º aniversário de Brasília, com sucesso.

Por telefone, de Brasília (DF), Alexandre Ribondi, que assina texto e divide a direção com Sérgio Sartório, afirma: "Com este texto quis abordar a violência, mas não aquela externa, provocada por desigualdades econômicas e sim, a violência que vem de dentro, aquela que é plantada na alma".

O autor e diretor, que hoje está estreando novo espetáculo de sua autoria em Brasília (Luz Intrusa) - motivo que o impediu de vir ao FilteBahia -, salienta que "a peça posibilita várias leituras para o público. São três atores em cena. Chico Sant´Anna, Sérgio Sartório e Vinícius Ferreira em ambiente praticamente sem luz e sem trilha sonora", entrega.



A trama

Totalmente ambientado em um açougue de beira de estrada em cidade do interior do Brasil, Cru narra a história de Cunha, um jagunço, matador profissional, e sua amiga de infância, o travesti Frutinha - que é, na verdade, a dona do açougue.

Um forasteiro de nome Zé, vindo de Brasília, chega à localidade à procura de Cunha, de quem ouviu falar ser competente no que faz. Esta chegada deste forasteiro vai acabar por envolver os três numa história de violência. Quem afinal é o culpado? O público vai tirar as suas conclusões.

"A montagem funciona como uma cebola onde as camadas são descascadas frente ao público, com vários níveis de interpretações sobre a gênese da violência", diz, sinalizando que no final o público tambem vai refletir sobre a violência que traz dentro de si, a falta de segurança e a banalização da vida.



Cinema

O cenário, de Sérgio Sartório, traz ao palco poucos elementos cênicos: pedaços de carnes, garrafas de cachaças e facas afiadas para um acerto de contas que traz à tona lembranças do passado.

A Cia. Plágio de Teatro foi criada em 2007. Em 2009, a Companhia produziu Cru, que abocanhou vários prêmios. A peça também foi adaptada para o cinema por Jimmi Figueiredo.

O filme faturou os prêmios de Melhor Longa-metragem (Festival de Cinema de Brasília, 2011), Melhor Filme de Ficção, Melhor Ator, Melhor Direção de Arte e Melhor Trilha Sonora (Festival de Cinema Guarnicê, MA, 2012) e Melhor Ator (Festival de Cinema de Maringá, PR, 2012).

