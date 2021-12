Espetáculo Comédia de Gala encerra temporada no Teatro Sesi

Os humoristas Diego Barreto, Lucas Carasek e Tiago Banha se apresentam pela última vez nesta terça-feira, 26, no teatro Sesi Rio Vermelho, em Salvador, com o projeto Stand up Comedy 'Comédia de Gala'. O espetáculo começa às 20h. Os ingressos custam R$ 30 (Inteira) e R$ 15 (Meia) e podem ser comprados na bilheteria do teatro.

Nessa montagem, os atores fazem referência às raízes do humor de cara limpa, sem personagens ou adereços. Com estilo, ambiente e trajes de gala, o espetáculo destoa totalmente da formalidade que aparenta, prevalecendo as boas sacadas e a língua ferina dos comediantes.

Comédia de Gala ainda traz como convidado o humorista Paulo Prazeres que, junto com os outros três humoristas, apresenta o ponto de vista bem humorado sobre diversos assuntos do cotidiano.

adblock ativo