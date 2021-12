Espetáculo com texto inédito de Castro Alves estreia no TCA

Uma obra dramatúrgica do maior poeta do Brasil, Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871), após quase 150 anos de ineditismo, chega aos palcos baianos. Trata-se de A Prole dos Saturnos, que tem texto inconcluso do Poeta dos Escravos, uma relíquia cheia de peripécias que pela primeira vez ganha encenação no Brasil.

A iniciativa é de Edvard Passos (Aventuras do Maluco Beleza/A Voz do Campeão), que durante a pesquisa Castro Alves, Teatro e Teatralidade, realizada para mestrado no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Ufba, deparou-se com esta peça de teatro. O texto, que foi escrito em 1868, três anos antes da morte de Castro Alves, era praticamente desconhecido.

Comemoração e feminismo

O espetáculo, que integra a programação comemorativa pelos 169 anos de aniversário do poeta baiano, será apresentado no Teatro Castro Alves, quinta, 17, e sexta-feira, 18, às 20 horas. O elenco é luso-brasileiro.

"O nome original da peça é D. Juan ou a Prole dos Saturnos e é um dos três textos de Castro Alves para o teatro", afirma Edvard Passos. "Fiquei encantado com a descoberta desta peça, que fala de amor e tem discurso feminista, bem à frente do seu tempo".

Edvard, que foi eleito melhor diretor pelo Prêmio Braskem de Teatro, no ano passado, pela direção do espetáculo Compadre de Ogum, acrescenta: "Nesta peça, Castro Alves começa a se colocar como porta-voz dos direitos das mulheres. Ele, inclusive, foi criticado por apresentar personagens femininos que conduzem o enredo", lembra.

Condessa

A trama leva à cena a história da condessa Ema, casada e com um filho, que forja sua própria morte para viver com outro homem. Esta personagem, que foi escrita para Eugenia Câmara, atriz que mantinha relação amorosa com Castro Alves, será vivida na peça pela intérprete portuguesa Alexandra Natura.

O anúncio da morte da condessa acontece após grandioso baile na casa do conde Fábio, seu marido (papel de Danilo Cairo), em evento badalado da alta sociedade.

Dr. Marcus, amante da nobre (representado pelo ator João Guisande), é quem administra, na amada, uma poção feita com ervas da floresta amazônica. O ator L P Nolasco representa o filho da condessa, Romeu, que testemunha os amantes executando seu plano mirabolante.

Prêmio Braskem

O elenco tem bala na agulha. João Guisande e Danilo Cairo concorrem ao Prêmio Braskem 2015, na categoria Melhor Ator, pelo espetáculo Bululu. E o ator o ator L P Nolasco já subiu ao palco durante cerimônia do Braskem pela premiação do infantojuvenil O Circo de Só Ler, em 2014.

"Alexandra Natura é uma ótima atriz portuguesa e foi escolhida porque tinha características que queria para este papel, além do sotaque, que me remete a Eugênia Câmara", afirma Edvard.

Seu principal desafio? "Encenar uma obra inconclusa, que tem um avanço dramatúrgico em relação a outras peças de Castro Alves. Tive que me valer da biografia dele para construir o final da montagem", entrega Edvard Passos, que já apresentou a peça no ano passado em Portugal.

"Chave" diferente

Os atores também enfrentaram desafios. João Guisande lembra que tanto nas montagens Bartolomeus como na peça Bululu trabalhava na "chave" do teatro popular. "Este trabalho exige outra postura, outro tipo de interpretação. Trago um corpo ereto, tenho relação com a poesia. Faço um sedutor", frisa João Guisande.

Já Danilo Cairo entrega: "Faço quatro personagens, inclusive uma mulher, e as trocas (de figurino) são rápidas. Desafio mesmo foi compor Macária, amiga da condessa, que é elegante e divertida". Numa encenação calcada em antíteses - vida e morte, festa e luto, entrega e culpa -, a peça traz figurino de Moncho Rodriguez, cenário de Rodrigo Frota e trilha de Narciso Fernandes.

adblock ativo