Espetáculo com Regina Duarte ganha sessão extra em Salvador

O espetáculo Raimunda, Raimunda, protagonizado e dirigido por Regina Duarte, ganhará uma sessão extra em Salvador. Ao lado das duas apresentações já confirmadas (nesta sexta, 31, às 21 horas, e sábado, 1º, às 20 horas), o público poderá assistir a peça no sábado, às 22 horas.

O espetáculo, em clima de épico sertanejo, narra a história de uma cearense que, acompanhada de duas amigas, decide abandonar sua terra natal e ir para o Rio de Janeiro. O grande sonho da personagem é tornar-se enfermeira do Hospital Ana Néri.

Sobre o espetáculo, que será apresentado no Teatro Sesc Casa do Comércio, Regina contou em reportagem publicada no Caderno 2 + que seu maior desafio foi dirigir (pela primeira vez) e atuar ao mesmo tempo.

"Abraçar duas funções não foi fácil. É atuar e ter sempre um olho fora, tendo uma visão geral da montagem. Mas eu tive muita segurança, nunca tive dúvidas de que seria capaz, porque conheço bem o universo da peça, um épico sertanejo dividido em dois atos", disse.

