Espetáculo com lendas de Itaparica é reexibido online no Teatro Gamboa

Publicado quinta-feira, 18 de março de 2021 às 10:38 h | Atualizado em 18/03/2021, 10:42 | Autor: Da Redação ouvir

Me calarei para você em todas as línguas da Terra tem reexibição no Teatro Gamboa | Foto: João Milet Meirelles | Divulgação - Foto: João Milet Meirelles | Divulgação