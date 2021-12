Espetáculo com Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros chega a Salvador

O espetáculo Loloucas, encenado pelas atrizes Heloísa Périssé e Maria Clara Gueiros, chega a Salvador para três apresentações, nos dias 13, 14 e 15 de março, no Teatro Jorge Amado, no bairro da Pituba.

A peça, sob direção de Otávio Muller, é resultado das reflexões da atriz, autora e roteirista Heloísa Périssé sobre a chegada aos 50 anos.

No palco, as atrizes dão vida a duas velhinhas para falar, com humor, sobre a passagem do tempo e os laços que as unem. Na sexta-feira, 13, e sábado, 14, o espetáculo começa às 21h, domingo às 19h.

