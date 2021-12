Espetáculo com atores globais entra em cartaz no Teatro Isba

Os atores da Rede Globo Daniel Rocha e Hugo Bonemer estarão em Salvador no sábado, 20, e no domingo, 21, com a peça "Frames". A apresentação será no Teatro Isba, no bairro da Ondina, 20 e 19 horas, respectivamente.

No espetáculo, eles, de maneira divertida, trazem os momentos vivenciados nas grandes cidades, como ficar preso no trânsito, jogo de futebol, encontros, acidentes e incidentes sociais.

Os ingressos para o evento custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

