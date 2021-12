Espetáculo com artistas transformistas retrata obra de Gregório de Mattos

Estreia nesta sexta, 14, no Teatro Molière (Aliança Francesa), o espetáculo ‘Gregorianas’, que propõe um passeio pela obra do poeta baiano Gregório de Mattos. A encenação é fruto do projeto TransFormação, programa de qualificação e aprimoramento pioneiro no país voltado para atores e atrizes transformistas da cena soteropolitana. As sessões seguem até domingo, 16, com ingressos a R$ 10.

A peça reúne poemas, trechos da peça Bocas do Inferno, de autoria da professora e dramaturga Cleise Mendes, além de textos desenvolvidos a partir de improvisação durante o processo de montagem.

O elo criado entre os integrantes revelam hábitos e desejos, expressões, sonhos, incômodos e manifestos ao longo do espetáculo. A ironia e deboche presentes na poesia de Gregório são ainda hoje instrumentos de crítica e humor ácido, também características das artistas transformistas.

No elenco, Marie Flamel, Azvdo, Natha Sympson, Midorii SooKido, Mephistopheles Evangeline, Didi Yoncé, Annastacia Drumond, Ivanelly Bergman, Afrodtite kazumba, Miguella Magnata e Nininha Problemática. O espetáculo ainda conta com a participação especial de Camila Castro, como Jorjão.

A trilha sonora vai da música eletrônica ao forró, passando pelo rap e pop, com referências da MPB. Com roteiro organizado por Luciana Comin, “Gregorianas” segue sob orientação coreográfica de Jaqueline Elesbão, figurino e produção de moda de Luiz Santana (Rainha Loulou), ambientação por vídeo mapping assinada por Giovani Rufino, iluminação de Fernanda Paquelet e direção de Fernando Marinho, curador do projeto.

O programa gratuito TransFormação teve início em novembro de 2018 e proporcionou, dentre 13 disciplinas teóricas e práticas, aulas de performance, maquiagem, dublagem, improvisação e história do transformismo, além de palestras e consultorias, com carga horária de 400 horas e certificado para encaminhamento do atestado de capacidade profissional.

adblock ativo