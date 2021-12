Espetáculo 'Coisas Belas' celebra mês do Teatro no Pelourinho

O espetáculo "Coisas Belas" retorna a Salvador para uma temporada especial em comemoração ao Dia Mundial do Teatro, celebrado no dia 27 de março. A atração fica em cartaz no Teatro Sesc Senac Pelourinho até 24 de março, com sessões às sextas e sábados, às 19h30. Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10.

A peça traz uma cantora, um pianista e um encanador que se encontram em uma boate decadente e, em meio a crises e questionamentos, expõem suas experiências de vida, decepções, ansiedades, instabilidades, medos, solidão e desejos, tudo isso pontuado de relatos que retratam a realidade da vida nas cidades.

Com direção de Fabrício Torres, o espetáculo foi o vencedor do Prêmio Nacional de Literatura da FUNCEB, em 2004.

