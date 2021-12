Espetáculo circense é inspirado na obra de Guimarães Rosa

O espetáculo circense Delírios Refletidos segue em cartaz no Cine Teatro Solar Boa Vista, em Salvador, até domingo, 13, em sessão às 20h.

Com as fundadoras do grupo circense Fulanas Cia de Circo, Bia Simões e Luana Serrat, no elenco, o espetáculo, inspirado no conto O Espelho, de João Guimarães Rosa, conta a história de duas mulheres que despertam um encontro lúdico com a luz e a sombra de si mesmas ao perceberem suas imagens refletidas no espelho.

A cênica, que mistura elementos do circo, do teatro e da dança, brinca com a ilusão e a realidade, mostrando que estas podem se confundir quando a imaginação extrapola as fronteiras do possível.

Promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), a montagem custa R$ 6 (inteira) e os ingressos podem ser adquiridos no local.

