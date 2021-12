Espetáculo Chico Dança no Céu estreia no TCA

O espetáculo Chico Dança no Céu, da Cia de Dança e Teatro Antonio Valtter Leone, estreia em Salvador no dia 11 de dezembro. Misturando dança e teatro, o espetáculo faz uma viagem pela vida e obra de Chico Xavier.

O medo de morrer, os conflitos do ser humano dentro da vida agitada e conturbada e os mistérios do além morte também fazem parte do roteiro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves.

