Espetáculo celebra Mestre Pastinha e Zumbi dos Palmares

O espetáculo Quizumba!, produção do coletivo paulista Quizumba, chega a Bahia para apresentação em Salvador e nos municípios de Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus. A peça, que expõe a trajetória de Mestre Pastinha e Zumbi dos Palmares, tem entrada franca.

Em Salvador, a montagem será apresentada nesta sexta, 11, e sábado, 12, às 16 horas, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris. Terça-feira, às 16 horas, será a vez de Santo Amaro e, na quinta, Santo Antônio de Jesus, às 19 horas.

No enredo, Pastinha é um menino baiano do começo do século 20, que vê sua passagem por uma determinada rua impedida por outro rapaz, que sempre acaba batendo nele.

Capoeira

Um velho mestre de capoeira resolve ajudar Pastinha, ensinado-o a se defender. Durante o aprendizado, conta a ele a história de Zumbi dos Palmares.

A diretora do espetáculo, Camila Andrade, informa que o coletivo investiga a capoeira angola desde 2008 no treinamento do ator. Ela conta que, em 2010, o espetáculo teve estreia em São Paulo e reforça que a turnê pela Bahia, Pernambuco e Alagoas acontece graças ao Prêmio Myriam Muniz de Circulação Nacional.

De acordo com Camila, atores se revezam nos papéis, "o que possibilita a cada um colocar seu olhar sobre determinado personagem", diz, acrescentando a importância de se falar de protagonistas negros, tanto do presente quanto do passado.

Desafio

No elenco, Bel Borges, Jefferson Matias, Kenan Bernardes, Thais Dias e Valéria Rocha. "Meu maior desafio foi trazer o movimento de capoeira na interpretação", afirma Jefferson. Ele adianta que o coletivo já tem novo projeto: o espetáculo Oju Orum (Olhos Céu), que destacará personagem feminino negro.

