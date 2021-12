Espetáculo celebra 40 anos de carreira de Hilton Cobra no Vila Velha

Em uma imaginária sessão de autópsia na cabeça do escritor, Lima Barreto (1881-1922), conduzida por médicos eugenistas (defensores da higienização racial), o próprio autor é quem traz seu cérebro para ser dissecado, iniciando reflexões profundas sobre racismo, loucura, entre outros temas.

Assim começa o espetáculo Traga-me a Cabeça de Lima Barreto, que chega a Salvador. A peça celebra os 40 anos de carreira do ator baiano Hilton Cobra, radicado no Rio de Janeiro, criador da Companhia dos Comuns e coordenador do Fórum Nacional de Performance Negra.

Trata-se do primeiro solo do intérprete em sua trajetória artística. A montagem, que estreia hoje, às 20 horas, no Teatro Vila Velha (veja informações no final do texto), tem texto do diretor teatral e dramaturgo Luiz Marfuz, inspirado livremente na obra do escritor brasileiro Lima Barreto. A direção é de Fernanda Julia.

Mergulho intenso

Na peça, os eugenistas estão intrigados de como um cérebro considerado inferior poderia ter produzido tantas obras literárias — romances, crônicas, contos, ensaios, etc —, já que acreditam que a inteligência é atributo das raças superiores, leia-se brancas. É aí que surge o personagem com seu discurso combativo.

Cobra, mais conhecido com Cobrinha, afirma que o espetáculo apresenta várias facetas da vida de Lima Barreto, um autor talentoso, pobre e que teve sérios problemas com o álcool (chegou a ser internado para tratar da doença). A peça também fala da convivência dele com o racismo e como ele reagia ao não reconhecimento de sua obra.

O intérprete que já foi Policarpo Quaresma em espetáculo homônimo de Luiz Marfuz, encenado em 2009 (ele também começou no teatro com este diretor), afirma que para este trabalho o mergulho foi mais profundo no universo de Lima Barreto.

“Li muito. Biografias, romances , diários (as obras Diário Íntimo e Cemitério dos vivos serviram muito como referências na dramaturgia). Construi o personagem como se estivesse em pré-delirium”, entrega Cobra que disse que “meu maior desafio foi colocar em cena um corpo em prontidão que há oito anos estava afastado do palco”, destaca.

Dialógo audiovisual

A diretora Fernanda Júlia afirma que a peça não é realista. “A encenação é mais poética e traz traços expressionistas”, frisa. Trechos dos filmes Homo Sapiens 1900 e Arquitetura da Destruição – ambos cedidos gentilmente pelo cineasta sueco Peter Cohen serão apresentados e dialogam com o personagem.

Ela conta que o cenário, de Marcio Meirelles coloca o escritor Lima Barreto em meio a verbetes de dicionários. “Como encenadora meu maior desafio foi a de mediar a diversas vozes dos artistas que contribuíram para o solo”, diz.

Já o diretor Luiz Marfuz afirma que quando começou a escrever o texto até pensou em colocar Machado de Assis (Lima nutria uma certa inveja de Machado) como antagonista dele, mas que depois ampliou o conceito colocando os eugenistas e políticos como representantes das forças retrógradas da época.

“Lima Barreto é complexo, rico, contraditório. Ao mesmo tempo que critica, quer ser inserido na sociedade” destaca. A pesquisa durou cerca de seis meses.

Marfuz acentua que os ideais eugenistas durante muito tempo encontraram terreno fértil no país. Ele lembra que esta mentalidade teve grande acolhida no Nazismo, que incorporava o racismo e o antissemitismo como defesa de raça pura.

Momento bom para se redescobrir Lima Barreto.

| Serviço |

Traga-me a Cabeça de Lima Barreto

Quando: Quinta a sábado, 20h e domingo, 19h

Onde: Teatro Vila Velha (71 3083 46000, Av. Sete de Setembro, S/Nº, Passeio Público, Campo Grande)

Entrada: R$ 20 e R$ 10 (quinta) e sexta a domingo: R$ 30 e R$15.

adblock ativo