Espetáculo celebra 110 anos da imigração japonesa no Brasil

O Teatro Uneb recebe neste domingo, 2, o espetáculo ‘IMIN 110 Anos in Concert’, que conta a história da imigração japonesa por meio da música. A apresentação acontece às 15h e os ingressos podem ser trocados por um quilo de alimento não perecível.

A montagem vai mostrar a chegada dos navios no território brasileiro, as lutas e os desafios enfrentados pelos imigrantes, o acolhimento do povo, o estabelecimento de comunidades Nikkeis e o resultado dessa combinação cultural.

Também participam os grupos de Taiko (tambores japoneses) do Norte-Nordeste do Brasil, o Grupo Wadô (grupo de taiko de Salvador) e também cantores renomados de músicas japonesas no Brasil. O objetivo do projeto é disseminar a cultura japonesa por meio do Taiko e das canções tradicionais.

A apresentação da peça encerra a programação comemorativa em Salvador pelos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, que começou com a 16ª Semana de Museu da Bahia e, em seguida, com o Festival da Cultura Japonesa.

Festival da Cultura Japonesa também fez parte da programação comemorativa

adblock ativo