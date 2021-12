Espetáculo Campo de Batalha propõe trégua para reflexões

"Precisamos de uma pausa, de interromper nossas ações cotidianas para refletir sobre a destruição do pensamento. Necessitamos pensar nas perdas de coisas que nos são caras e que nós nem estamos percebendo que estão se perdendo".

A afirmação é do dramaturgo e ator Aldri Anunciação, sobre a ideia que norteou a dramaturgia do espetáculo Campo de Batalha, que chega a Salvador com maioria de críticas positivas, depois de passar por São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro.

Aldri Anunciação é o autor do texto que integra a segunda parte da trilogia do confinamento iniciada com Namíbia, Não!, vencedor do Prêmio Braskem na categoria Texto (2011) e do Prêmio Jabuti de Literatura (2013), categoria Ficção Juvenil. O texto se insere na pesquisa do dramaturgo Estratégias para criação de espetáculo - debate.

Equilibrio em gangorra

A montagem, que tem estreia nesta sexta-feira, 25, às 20 horas, no Teatro Vila Velha, fica em cartaz sexta e sábado, às 20 horas, e domingo, às 19 horas, até o dia 18 de outubro. A direção geral é de Márcio Meirelles, com codireção de Lázaro Ramos e Fernando Philbert. No elenco, os atores/pesquisadores Aldri Anunciação e Rodrigo dos Santos.

Na trama, por conta de um conflito provocado pela falta de água, é deflagrado o início da terceira guerra mundial. A falta de munição no front interrompe o combate, levando os soldados a reflexões. (O público, entre outras questões, também deverá refletir sobre manipulação, massa de manobra e espetacularização)

Cenografia metafórica

No palco, dois soldados inimigos se equilibram em uma gangorra, que pende hora para um lado, hora para outro. Além da gangorra, a cenografia, assinada por Nello Marrese, leva ao palco também paraquedas e vídeos, onde são realizadas as projeções de imagens.

Aldri Anunciação fala do seu personagem, o Soldado 2: "Ele é mais crítico e acredita que o conflito foi deflagrado para além das razões aparentes. Ele mesmo, com a guerra, tem um interesse econômico", entrega. O artista demonstra ser apegado a sua criação e diz que os cortes feitos no texto lhe doem. "Ainda é difícil para mim lidar com isso. É quase como um parto sem anestesia", exagera.

E complementa: "A minha pesquisa pessoal denominada Estratégias para criação de espetáculo- debate propõe um espaço democrático para apresentação de ideias. Percebo no espectador um desejo de discutir pensamentos".

Visão humanista

Já o ator carioca Rodrigo dos Santos, que integrou durante nove anos a Cia dos Comuns e hoje é diretor artístico da Cia dos Atores do Rei, afirma sobre seu personagem, o Soldado 1: "É o que está mais próximo de uma visão humanista. Ele luta por uma causa, acredita na honra".

O intérprete, que teve apenas um mês de ensaio disse que seu maior desafio foi o de "tornar este texto complexo, orgânico. E em um cenário que oscila de um lado para outro", diz, contando que chegou a cair uma vez em ensaio. Graduado em filosofia, diz que pesquisa filosofia e arte africana.

O diretor Márcio Meirelles, atualmente envolvido em três projetos (Sete Contra Tebas, Rei Lear e Através do Espelho), afirma: "Cada vez mais procuro entender a encenação a partir do que o texto sugere".

"As projeções e o som, entretanto, neste espetáculo, ganharam maior dimensão. O som (a voz é da atriz Fernanda Torres) se amplia para o espaço inteiro e é quase um personagem, e as projeções dão a ideia dos conflitos televisionados" , complementa.

Jorginho de Carvalho assina a luz da peça; Nello Marrese, além do cenário, o figurino; Tato Taborda, a sonorização; e Rafael Gallo, as projeções em mapping.

