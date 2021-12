Espetáculo 'Cabaré Vibrátil' estreia nesta sexta no Teatro Vila Velha

O espetáculo Cabaré Vibrátil ganha o palco do Teatro Vila Velha a partir desta sexta-feira, 12. A peça será apresentada todas as sextas-feiras de julho e agosto, às 22h. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser comprados no site Ingresso Rápido.

Inspirado no conceito de “corpo vibrátil”, de Suely Rolnik, o grupo 'ATeliê voadOR', dos atores-cantores Duda Woyda, Leandro Villa e Talis Castro, leva ao público uma peça-festa e promete comover, divertir, refletir e interagir com os atores em cena. Acompanhados por uma banda feminina, composta por Roberta Dantas, Poliana Coelho, Luísa Santos, Ingrid Steinhagen e Maira Lins, o espetáculo traz músicas ao vivo do cancioneiro queer - com temática LGBT/feminista.

A cada apresentação, o Cabaré Vibrátil receberá convidados especiais. Já estão confirmados nomes como os cantores Tito Bahiense, JP Castelhano, Cláudia Cunha e Dão.

