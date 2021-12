Espetáculo BR Trans reflete sobre afetos e preconceitos

A história de um travesti que foi abandonado pela família, que deixou a escola por conta de preconceitos e que se reconstrói na marginalidade é o tema do solo BR Trans, em cartaz nesta terça-feira, 15, e quarta, 16, às 20 horas, no Teatro Vila Velha.

A montagem, produção do Coletivo Artístico As Travestidas (Ceará), integra a programação do Festival Latino- Americano de Teatro da Bahia (FilteBahia 2015), em sua oitava edição.

No palco, o ator Silvero Pereira, que há 13 anos pesquisa o universo de travestis e transfomistas. O intérprete, que também assina texto, cenário, figurino, maquiagem e adereços, além de trilha sonora, afirma que BR Trans surgiu a partir de projeto de residência artística em Porto Alegre.

Documental

"Comecei fazendo pesquisa de campo do universo trans na capital gaúcha, mas o projeto se ampliou para outras cidades. O público verá, condensado em uma só personagem, relatos reais de fatos ocorridos em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Natal e Fortaleza", afirma.

O ator diz que o monólogo, que tem duração de 70 minutos, traz histórias de afeto, medo, solidão, violência e superação. O cenário tem ambientação em uma espécie de kitinete.

Bancos, penteadeira, biombo, tapetes e um oratório são alguns dos elementos cenográficos que ajudam a contar a história do travesti que se envolve com drogas e prostituição. "Mas que fique bem claro que a minha personagem foge do caricatural", diz o ator. A direção é de Jezebel De Carli.

Assassinatos

Silvero explica o título do solo: "BR representa o Brasil e trans, o universo dos trans". Ele denomina o processo do solo como "cênico antropológico-autofágico-esquizofrênico" e diz que o Brasil ocupa o primeiro lugar em assassinatos de travestis e transformistas.

O estudo de 13 anos deste universo teve como primeiro espetáculo o solo Uma Flor de Da ma, que também tem apresentação na capital baiana, dentro do FilteBahia (será encenado quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Vila Velha). Este solo é inspirado em conto de Caio Fernado Abreu.

Coletivo

O Coletivo é formado por artistas de diversas áreas, como teatro, dança, música, fotografia, audiovisual, moda e publicidade. O grupo, que vem se tornando referência nas discussões de gênero, arte e diversidade, tem se apresentado em vários festivais.

adblock ativo