Espetáculo 'Bonito' volta a cartaz pela Mostra Braskem de Teatro

Como parte da programação da Mostra Prêmio Braskem de Teatro, o espetáculo infantojuvenil 'Bonito' volta a cartaz no Teatro Vila Velha, nos dias 9 e 10 de junho. As apresentações acontecem às 11h e 16h e os ingressos custam R$ 20 e R$ 10, à vendana bilheteria ou no site Ingresso Rápido.

Criado em parceria pelos dançarinos Edu O. e Lucas Valentim - ambos professores da Escola de Dança da UFBA -, a montagem traz em cena seis criadores, que reelaboram a imagem grotesca e assustadora dos monstros da infância e dão voz e movimento a novos monstros, resultado da força íntima de cada um.

O espetáculo é uma dramaturgia aberta, que permite ao espectador compor suas próprias histórias, a partir do entrelaçamento das diferentes imagens sugeridas pelos interpretes-criadores.

O processo criativo teve início no contato com as crianças do IBCM e Instituto de Cegos da Bahia, a partir do qual os intérpretes criadores puderam acessar a visão de monstro e beleza daquelas crianças, bem como gatilhos e dispositivos de relação, do brincar/viver infantil.

