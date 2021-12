Espetáculo "Bonitinha, mas ordinária" terá sessões extras

O espetáculo "Bonitinha, mas Ordinária" terá duas sessões extras no próximo sábado, 15, e domingo, 16, às 17h. A peça, dirigida por Luiz Marfuz (que também trabalhou na direção de Meu nome é mentira e As Velhas), está em cartaz no Teatro Martim Gonçalves, de quarta a domingo, sempre às 20h. "Bonitinha, mas Ordinária" tem entrada franca, mediante apresentação de senha que começa a ser distribuída uma hora antes do seu início.

A trama é encenada por 19 novos atores da Escola de Teatro da Ufba e gira em torno das hesitações de Edgard, que é apaixonado pela vizinha Ritinha, que sustenta a mãe louca e três irmãs, sobre casar por dinheiro ou por amor. Ele recebe a proposta de casar com Maria Cecília, filha do seu patrão, que no passado foi violentada. A atração traz desfechos surpreendentes.

