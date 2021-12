Espetáculo Bartolomeus retorna no próximo sábado

A peça Bartolomeus, dirigida pelo espanhol Moncho Rodriguez e indicada ao Prêmio Braskem de Teatro na categoria Espetáculo Adulto, volta a cartaz no próximo sábado, 10.

A montagem é encenada pelos atores brasileiros João Guisande (A Capivara Selvagem), Daniel Calibam (Amor Barato) e Danilo Cairo (Outra Tempestade). As apresentações acontecem no Teatro Sesi do Rio Vermelho.

Na trama, um brincante que traz à cena a força da cultura popular com a influência das tradições ibéricas e nordestinas.

