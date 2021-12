Espetáculo baiano The Amazon leva dança e magia ao TCA

Inspirados pelos musicais da Broadway e pela magia do Cirque de Soleil, um grupo de jovens deu vida ao The Amazon, espetáculo de dança que traz diversas linguagens artísticas. Acontecem duas apresentações, nesta quarta, 16, e quinta, 17, às 20 horas, no Teatro Castro Alves.

Montado por André Amorim e Felipe Monte Verde, o espetáculo conta com mais de 35 bailarinos no palco, além de participações especiais. O objetivo é despertar a consciência da sustentabilidade e mostrar o papel do homem diante deste tema.

A relação entre ser humano e natureza é abordada com base na filosofia de Hieráclito. Segundo o filósofo, o mundo é um fluxo perfeito onde nada permanece idêntico a si mesmo, mas tudo se transforma no seu contrário.

Superprodução

Com ares de superprodução, tudo foi criteriosamente selecionado para encantar ao público, desde o figurino, trilha sonora, até o cenário, composto pela utilização da técnica do mapping (projeções mapeadas em 3D), que se relaciona com as coreografias no palco. O projeto valoriza a produção cultural local e busca despertar o interesse, principalmente, do público não especializado em dança.

"Temos profissionais sensacionais na cidade para montar uma produção tão boa quanto as produções que vem de São Paulo", afirma Ticiana Amorim, diretora geral e idealizadora do projeto. "Hoje em dia, a dança tem um público muito restrito só a quem faz dança", conclui. Por isso, buscou-se explorar uma dança mais "comercial".

Coreografias

A ideia de oposição é forte em The Amazon, não apenas com relação ao enredo (homem versus natureza), mas também com relação aos ritmos e coreografias.

Os dançarinos tiveram oportunidade de trabalhar com dois coreógrafos com vertentes e personalidades artísticas diferentes.

"Cada dançarino passou por um momento de estar trabalhando seja com o hip-hop ou seja com o jazz", afirma Felipe Monte Verde. "São estilos diferentes, porém complementares, no espetáculo".

Segundo André Amorim, durante as coreografias, o lado mais racional e metódico é evidenciado pelo hip-hop e o lado mais fluido e sensível fica por conta do jazz.

Além disso, os coreógrafos foram desafiados a se dedicarem à outras linguagens além da dança, como circo, ginástica rítmica, música e teatro.

"Nos propomos, como coreógrafos, a explorar áreas novas. Foi enriquecedor e também muito desafiador", afirma André Amorim.



Turnê

Os idealizadores do projeto esperam, após as primeiras apresentações em Salvador, fazer uma turnê com o espetáculo pelo Brasil, com ajuda de possíveis patrocinadores.

"Queremos levar um produto de Salvador para fora. Estamos fazendo algo que é global, pois a sustentabilidade é uma pauta do mundo", afirma Ticiana. Entretanto, a maior realização, para eles, já está feita e pode ser conferida no palco do Teatro Castro Alves.

