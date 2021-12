Espetáculo atualiza obra de Shakespeare com recursos do cinema amador

Segue em cartaz até 1º de julho, no Teatro Martim Gonçalves, no Canela, o espetáculo “Titus – Uma reverberação da obra de Shakespeare”. Inspirada na obra "Tito Andrônico", do dramaturgo inglês, a montagem utiliza a linguagem cinematográfica para mostrar as corrupções, golpes, estupros e vinganças que acontecem na história.

As apresentações acontecem de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e estão à venda no local. Por conta do São João, a peça não será apresentada neste fim de semana (confira as datas abaixo).

Dirigida por Marcus Lobo e com uma dramaturgia escrita coletivamente pelo diretor e atores, esta reverberação busca mostrar as similaridades e a atualidade desta tragédia shakespeariana: “Jogos de poder, armações, golpes, violência, corrupções, vingança, vingança e mais vingança”.

A tragédia apresenta uma Roma em decadência, que acaba de perder seu Imperador, Cesár. Os dois filhos herdeiros ao trono duelam pelo poder. Práticas abusivas de corrupção são colocadas em cena e o senado decide eleger um novo governante de forma indireta, contrariando a constituição. Qualquer similaridade é mera coincidência.

As campanhas seguem e o senado chama Tito Andrônico, general do exército que acaba de voltar de uma guerra contra os godos, para governar o Estado. Conservador, Tito não aceita a decisão e toma diversas atitudes que mudarão completamente o rumo da vida de todas as personagens. Uma grande guerra de vinganças é instaurada em terras romanas e, por consequência disso, jorra muito sangue.

adblock ativo