Espetáculo As Replicantes é apresentado no Teatro Molière

Escrito pelo dramaturgo baiano Ivan Santos e dirigido por Marcos Oliveira, o espetáculo As Replicantes será apresentado no próximo domingo, 28, às 18h, no Teatro Molière, localizado na Barra, em Salvador.

A peça, realizada pelo Curso Tríade de Teatro, é uma comédia de costumes que aborda temas que vão desde a conturbada relação familiar, passando por traição conjugal, casamento por conveniência e fim da procura de um amor.

A história se passa na casa do velho avarento Antônio Palmeirão, que buscando um meio de aumentar sua fortuna, decide casar seu único filho, Isaac, quem questionam a masculinidade com a herdeira de uma família muito rica da capital. O fato alegra sua esposa Lucrécia Palmeirão, que mantém um caso extraconjugal com o cozinheiro Chiquinho.

