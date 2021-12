Espetáculo “Aos 50 - Quem me aguenta?” fala sobre a maturidade da mulher

Estrelado pela atriz baiana Edvana Carvalho, o solo “Aos 50 - Quem me aguenta?”, aborda a relação da mulher, sobretudo a negra, com a idade. A estreia acontece no próximo dia 6 de dezembro, às 20 horas, no Teatro Vila Velha, em Salvador.

Integrante da primeira turma do “Bando de Teatro Olodum", que possui trabalhos em diversas novelas, é Edvana quem assina os textos da produção. O espetáculo fica em cartaz às sextas, sábados e domingos, até dia 22 de dezembro. A apresentação é baseada em conversas curtas e bem-humorada sobre as diversas situações vividas no âmbito pessoal da intérprete.

Celebrando ainda os seus 35 anos de teatro e a própria entrada na meia-idade, Edvana diz que a peça toca em muitos tópicos, dentre eles relacionamentos, filhos, a síndrome do ninho vazio, questões sociais, cotidianas e, claro, situações engraçadas.

“Essa peça vem para comemorar os meus 35 anos de teatro e a minha entrada na meia-idade. Estou vivendo outra fase na minha vida, que também é de total empoderamento. Já me tornei avó, gosto de dizer que me tornei vovógata!” – explica a intérprete e completa: “pela primeira vez vou ao palco sozinha, um desafio que eu mesma me impus pessoalmente e como artista, para falar sobre a mulher que eu vi crescer em mim nesses 51 anos de idade”, afirmou em nota.

