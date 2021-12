Espetáculo 'Afronte - Akulobee' apresenta percursos sobre gênero e raça

Estreia na próxima quinta-feira, 7, na Casa Rosada (Barris), o espetáculo Afronte – Akulobee, do diretor Thiago Romero. Com dramaturgia de Daniel Arcades e assistência de direção de Luiz Antônio Sena Jr. e Paulo Machado, a peça traz dois percursos – contemporâneo e ritualístico – para discutir gênero e raça. A temporada segue até 16 de fevereiro, com sessões de quarta a sábado, às 19h. Já os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 e estão à venda no Sympla.

Quem optar pelo percurso interno da Casa Rosada vai encontrar uma dramaturgia mais cotidiana, que traz as “Bixas Pretas” contemporâneas, pensada para ser um espaço de opinião. As personagens contemporâneas têm um perfil mais para o teatro documental, comédia e humor.

Interpretadas pelos atores Anderson Danttas, Diogo Teixeira, Igor Nascimento e Rafael Brito, as bichas contemporâneas moram em uma casa que elas denominam Cuierlombo/Queerlombo. Nesse espaço, elas contam histórias de vida; como se sentem sendo bichas e pretas, provocando debates e questionamentos.

Já o segundo percurso é uma dramaturgia mais lírica, do teatro ritual, poucos diálogos e investimento em poesia. Esta composição cênica que traz os atores Teodoro, Diego Alcântara, Ricardo Andrade e Antônio Marcelo é inspirado nas histórias das Quimbandas, grupos de negros escravizados da região do Congo e Angola, que foram trazidos e existem registros deles entre os séculos XVI e XIX.

A referência dos Quimbandas vem a partir de uma pesquisa de Thiago Romero, que encontrou em escritos do antropólogo Luiz Mott as suas histórias. Os Quimbandas foram completamente silenciados, ou pelo tráfico negreiro, ou inquisição, ou pelo processo higienista no século XIX. Com duas trajetórias, o público terá que escolher qual o percurso do espetáculo assistirá, sendo que, o limite por espaço é restrito, 25 pessoas por cada espaço.

O espetáculo tem direção musical de Filipe Mimoso, direção de movimento de Edeise Gomes, preparação vocal de Joana Boccanera, figurino e maquiagem de Tina Mello.

adblock ativo