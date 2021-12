Espetáculo aborda o drama de cegos perdidos em uma ilha

Em um ilha indeterminada, numa floresta indefinida, um grupo de doze cegos está perdido, sem saber que o guia deles está morto. Os ruídos da ilha aguçam a imaginação de todos. Os sinais da natureza os envolve anunciando sempre a chegada de algo sinistro e indesejável.

Este é o mote do espetáculo Os Cegos, que está em cartaz no Teatro Vila Velha, sexta, 6, e sábado, 7, às 20 horas, e domingo, 8, às 19 horas. A montagem, que prossegue em cartaz até o dia 15, é criado a partir da obra homônima do dramaturgo belga Maurice Maeterlinck (1862-1949).

A direção é de Vinícius Lírio, que também assina a tradução do texto para a montagem. Vinicius conta que a encenação, construída a partir de procedimentos do teatro físico, partiu da biomecânica teatral de Meierhold, do trabalho pré-expressivo proposto por Eugênio Barba e dos pensamentos e práticas do butô.

Intérpretes

No elenco estão os atores Bira Freitas (Deus Danado/As Rimas de Catarina), Uerla Cardoso (Propriedade Condenada), Ana Tereza Mendes (O Jardim Secreto), Érica Ribeiro (Áfricas), Luiz Antônio Jr. (Mar Me Quer/Remendo Remendó), que também assina a produção do espetáculo, e Agamenon de Abreu (A Ave), responsável pela concepção de cenário, figurino e maquiagem.

Vinicius informa que a ideia é que "o público compartilhe de sensações semelhantes à dos cegos, potencializando os sentidos". Para isso, a peça dispensa a quarta parede (no jargão teatral, uma parede imaginária situada na frente do palco), aproximando os atores dos espectadores.

Já o ator Bira Freitas, 30 anos de teatro, que foi indicado três vezes ao Prêmio Braskem, revela que faz um cego mais velho e um outro que também é surdo. "É um espetáculo que se utiliza muito do trabalho corporal e da respiração", frisa.

Bira chama a atenção de que é através do corpo que os intérpretes vão passar a emoção dos personagens, no espetáculo que tem 90 minutos de duração.



Prêmio Nobel

Maurice Maeterlinck, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1911, foi o principal expoente do teatro simbolista, que surgiu como uma reação contra o naturalismo na dramaturgia e na cena. Para esta escola, os personagens são frequentemente a materialização de ideias abstratas que se quer evocar.

